За паспортом – в МФЦ С 15 июня центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Приморья начнут оформление и выдачу заграничных паспортов с биометрическими данными, сообщили в пресс-службе края.

В министерстве цифрового развития и связи Приморья уточнили, что в МФЦ Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки и Уссурийска заканчивается тестирование оборудования, обеспечивающего выдачу загранпаспортов нового образца.

«Теперь документы для заграничных поездок жители края смогут получить в дополнительных пунктах выдачи помимо УВД», – подчеркнули специалисты.

Преимуществом паспорта нового поколения называют то, что он рассчитан на 10 лет. Он обладает большей степенью защиты и содержит микросхему – электронный чип с информацией о владельце.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru