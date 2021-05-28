Городская свалка в столице ДФО практически выработала свой ресурс Полигон для твердых бытовых отходов во Владивостоке, о заполнении которого стало известно на днях, через несколько лет прекратит свою деятельность. Новый объект для захоронения ТБО проектируется за пределами краевой столицы.

Действующий сейчас полигон ТБО на улице Холмистой был построен к саммиту АТЭС-2012 в качестве замены свалке на Горностае. В настоящее время площадка принимает мусор не только из Владивостока, но и из соседних муниципалитетов – Артемовского городского округа и Надеждинского района. Объем поступающих на полигон отходов серьезно увеличился в 2018 году, когда власти Приморья и Владивостока приняли решение закрыть мусоросжигательный завод в районе Второй Речки. А в мае текущего года стало известно, что свободного места для складирования мусора на полигоне уже не осталось. 21 мая губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел в связи с эти режим ЧС межмуниципального характера.

Учитывая большой общественный резонанс, вопросы утилизации ТБО во Владивостоке были затронуты в ходе ежегодного отчета главы региона перед Законодательным собранием. Депутаты попросили представителей краевого правительства прокомментировать появившиеся слухи о возобновлении работы мусоросжигательного завода. Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко данные опасения развеяла, однако признала наличие проблем на существующем мусорном полигоне.

– Закрывая мусоросжигательный завод, мы ожидали, что емкость действующего полигона (на Холмистой. – Прим. авт.) рано или поздно будет исчерпана. Сейчас ситуация подошла к критической. Экологическая экспертиза проекта по расширению полигона была пройдена, однако главгосэкспертиза нашла ряд серьезных замечаний. Кроме того, размещение полигона вблизи морского объекта, охранная зона которого достаточно велика, недопустимо, – прокомментировала ситуацию Елена Пархоменко.

По ее словам, сейчас на полигоне на Холмистой организуется очередная временная площадка для ТБО. Также поставлена задача модернизировать производственный комплекс, чтобы складировать там только отходы, непригодные для вторичной переработки. Этот «невостребованный» мусор будет спрессовываться, что снизит скорость заполнения новой площадки на действующей свалке. Тем не менее в ближайшие годы размещение мусора здесь завершится, после чего начнется рекультивация свалки.

– Одновременно с этим есть инвестор, который уже начал проектирование полигона за чертой Владивостока – в Надеждинском районе, на участке соответствующего назначения. Это будет полигон нового образца, отвечающий новым требованиям: полная сортировка мусора и компостирование отходов, захоронение только «хвостов», – добавила Елена Пархоменко.

Артем СТРОГИН

Фото Сергея ОРЛОВА