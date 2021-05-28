Отбор кандидатов в мэры Владивостока стартует 3 июня В четверг, 27 мая, Дума Владивостока официально приняла отставку Олега Гуменюка с поста главы города и начала формировать комиссию, которая проведет отбор кандидатов на освободившуюся должность.

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы краевого центра определяет, что отбор кандидатур на главный пост в городе проводит конкурсная комиссия в составе восьми человек. Половину членов комиссии назначает гордума, а еще половину – губернатор Приморья. Как и в ходе конкурсных процедур 2017-го и 2019 годов, парламентарии определились со своей четверкой первыми.

Предполагалось, что в конкурсную комиссию от Думы Владивостока будут включены депутаты Владимир Исаков, Виктор Федоров, Евгений Пименов и Геннадий Куликов. Однако накануне заседания думы, где обсуждался персональный состав комиссии, Исаков взял самоотвод по служебным причинам. Вместо него депутаты включили в комиссию председателя комитета по местному самоуправлению Розу Чемерис.

Как уточнил председатель Думы Владивостока Андрей Брик, формирование конкурсной комиссии будет завершено к 3 июня. На этот день намечено внеочередное заседание городских парламентариев, на котором планируется утвердить окончательный состав комиссии – с учетом людей, которых предложит губернатор края, а также определить сроки проведения конкурса на замещение должности главы города. С 19 мая и.о. главы Владивостока является Константин Шестаков, перешедший в мэрию из регионального правительства. На избрание нового мэра после досрочной отставки прежнего градоначальника Устав Владивостока отводит полгода.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА