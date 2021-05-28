Горожане просят освободить придомовую территорию от автотранспорта С просьбой установить в районе проезда к дому № 27 на улице Прапорщика Комарова соответствующие запрещающие знаки в администрацию Владивостока обратились местные жители.

Как прокомментировали в пресс-службе мэрии, по подобным обращениям всегда проводится мониторинг дорожной ситуации, по результатам которого и принимается решение.

Так, по итогам обследования ситуации на участке дороги, ведущей к дому № 27 на Прапорщика Комарова, было принято решение об установке знаков «Стоянка запрещена» по обеим сторонам полотна. Это позволит избежать случаев, когда запаркованные проезды существенно затрудняют проезд другим участникам дорожного движения и особенно машинам оперативных служб.

Отдел новостей «В»

Схема с сайта vlc.ru