Незваные гости наведывались по ночам Сотрудники уголовного розыска Ленинского района раскрыли серию ночных краж во Владивостоке, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Ранее к полицейским обращались с заявлениями о хищении денег владельцы магазинов, кафе и других торговых точек из нескольких районов города.

Оперативники обратили внимание на идентичный почерк совершения преступлений: злоумышленники проникали в помещения магазинов, кафе, пекарен путем отжима входных дверей и оконных рам. Причем дожидались наступления поздней ночи и выбирали мелкие торговые точки, расположенные вдалеке от центральных улиц. Их главной добычей становились деньги, оставленные в кассах и шкафах.

Благодаря записям камер видеонаблюдения стало известно, что преступления совершала группа молодых людей. Сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников ночных краж.

«В полицию были доставлены шестеро подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Трое из них на момент совершения преступления не достигли возраста совершеннолетия. Все члены группы дали признательные показания», – рассказала руководитель пресс-службы краевого УМВД РФ Ирина Сырова.

В настоящее время правоохранительными органами установлена причастность данной группы к 35 эпизодам противоправной деятельности. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Известно, что в каждой торговой точке злоумышленникам удалось похитить от 3 до 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших и общую сумму причиненного предпринимателям ущерба.

Отдел новостей «В»

Фото УМВД РФ по г. Владивостоку