Клумба на Фонтанной заиграет новыми красками Городские озеленители приступили к оформлению еще одной новой цветочной композиции, которая появится на улице Фонтанной во Владивостоке.

Специалисты муниципального учреждения «Дороги Владивостока», ответственного за озеленение краевой столицы, высаживают в цветнике в районе дома № 51 на улице Фонтанной пеларгонии, кохии и колеусы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Буквально на днях здесь подошло к концу цветение тюльпанов. Они убраны, и сейчас на этой клумбе высаживаем новые однолетники. Это будет композиция из пеларгоний, кохий и колеусов. Помимо этого, композиции дополнят канны, высаженные здесь в прошлом году», – рассказала Лилия Остюкова, начальник отдела озеленения муниципального учреждения.

Всего же в этом году улицы Владивостока будут украшать более 340 тысяч новых однолетников.

Отметим, что красочных клумб становится в городе все больше. В прошлом году их количество увеличилось на 19, и сегодня общее число цветников и клумб составляет 134.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru