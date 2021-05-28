Приморский «Вольфрам» лучший в России. В ночном хоккее Четвертый раз подряд приморские хоккейные команды добиваются потрясающего успеха на ежегодном Всероссийском фестивале по хоккею с шайбой среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» (НХЛ). Нынешнее соревнование стало юбилейным, все 10 турниров состоялись на олимпийских ледовых аренах Сочи.

Приморье в нынешнем первенстве в разных дивизионах НХЛ представляли сразу три команды «Вольфрам» из поселка Восток Красноармейского района. Из них два коллектива выступили блестяще в битве с лучшими любительскими хоккейными дружинами России. А их в Причерноморье собралось несколько десятков со всей страны. Наши земляки завоевали золотые и бронзовые медали.

Золото в дивизионе «Лига мечты» взяла молодежная команда «Вольфрам», которая повторила свой успех 2019 года (в 2020 году из-за пандемии фестиваль не проводился), став двукратным победителем НХЛ.

Юноши «Вольфрама» уверенно преодолели групповой этап, поочередно разгромив всех соперников. В 1/4 плей-офф «Вольфрам» обыграл «ЛХК Якутскэнерго-М» из Якутска со счетом 5:3, а в полуфинале в интереснейшем матче одолел «Стальных топоров» из Магнитогорска – 5:4. В финале приморцы встретились со своим принципиальным соперником – командой «Метеор» из Москвы. Для дальневосточных и столичных хоккеистов это стало уже вторым противостоянием в финале турнира в Сочи. В прошлый раз московский клуб был повержен со счетом 4:0. Нынче вновь было достигнуто преимущество в четыре шайбы – 6:2. Победу ребятам из Красноармейского района принесли голы Максима Бражника, Владислава Бондарева, Николая Антипова, Сергея Железняка и дубль Никиты Кириллова.

Бронзу самого престижного дивизиона НХЛ – «Лига чемпионов 40+» – впервые в своей истории выиграли ветераны «Вольфрама». Приморцы дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю – нижегородскому «Монолиту» (0:2). Зато в матче за третье место вольфрамовцы обыграли вице-чемпиона НХЛ-2018 «Торнадо» из Казани со счетом 5:0. Ветеранский «Вольфрам» в нынешнем году оказался единственным коллективом среди участников Ночной хоккейной лиги, который побеждал на региональных турнирах и принимал участие во всех финалах Всероссийского фестиваля НХЛ. В этом большая заслуга президента хоккейного клуба «Вольфрам» Владимира Шепеты.

Еще одна молодежная команда – «Вольфрам-А» в дивизионе «Лига надежды», к сожалению, заняла лишь 10-е место.

Кстати, благодаря успешным выступлениям «Вольфрама» в этом году в Сочи Приморский край вышел на четвертую позицию в медальном зачете субъектов Российской Федерации в НХЛ. По числу наград впереди Республика Татарстан, Челябинская и Свердловская области.

Справка «В»

На протяжении последних четырех сезонов с финалов Всероссийского фестиваля НХЛ в Сочи приморские хоккеисты возвращались домой с наградами. «Вольфрам-Б» в 2017 году впервые выиграл бронзу в «Лиге мечты». В 2018 году «Вольфрам-Б» становится уже победителем «Лиги мечты» и примерит на себя золотые медали, а вторая молодежная команда Приморья «Вольфрам-А», дебютировав в «Лиге надежды», с ходу стала бронзовым призером. В сезоне 2019 года «Вольфрам-Б» уступил в финале фестиваля и довольствовался лишь серебряными медалями, но успешно выступил «Вольфрам-А» и получил кубок за первое место в «Лиге надежды».

Николай КУТЕНКИХ

Фото Юлии НЕЕЛОВОЙ с сайта НХЛ