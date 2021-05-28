Паровоз из Ромашково доедет до приморской столицы К оформлению переходов краевого центра привлекут креативную молодежь

Подземные пешеходные переходы во Владивостоке обещают отремонтировать этим летом. Новый облик появится у объектов на проспекте «Красного знамени», 93, на ул. Жигура, а также в районе остановок «Молодежная», «Проспект 100 лет Владивостоку» и «Постышева», сообщили в пресс-службе мэрии.

Об этом заявил и.о. главы приморской столицы Константин Шестаков, который накануне осмотрел несколько подземных переходов.

Первой точкой в маршруте рабочей поездки Константина Шестакова стала подземка на «Красного знамени», 93. Этот переход пугает местных жителей не только отсутствием полноценного ремонта и освещения, но и звуковыми «спецэффектами» – он был сделан рядом с сетями Примводоканала, и теперь там постоянно слышно журчание воды. Специалистам управления дорог и благоустройства поручено совместно с краевой структурой провести экспертизу. Ведь проблема не только в самом звуке воды, но и в регулярных подтоплениях, которые случаются в переходе.

Также в ходе поездки Константин Шестаков побывал в подземных переходах в районе остановок «Постышева», «Проспект 100 лет Владивостоку» и «Молодежная». У всех объектов проблемы схожие: тусклое освещение, разрушенная облицовка, годами не видевшие ремонта потолки и входные порталы. В ближайшее время во всех этих переходах будут оштукатурены стены, сделан ремонт потолков и входных конструкций. Сотрудникам ВПЭС поручено подготовить предложения по дополнительному освещению.

«Уже в этом году подземные переходы приведут в порядок, а в будущем совместно с креативной молодежью мы проработаем вопросы их художественного оформления. Городские службы в ежедневном режиме проводят анализ обращений граждан. И в топ-3 самых наболевших проблем после дорог и вывоза веток попало состояние подземных пешеходных переходов. Стараемся оперативно реагировать на социальные запросы горожан», – подвел итоги поездки Константин Шестаков.

К слову, эскизный проект для росписи стен в подземном переходе на Жигура уже готов. Поблизости находится железная дорога, и район исторически был населен железнодорожниками. Поэтому художники предложили развить эту историю и нарисовать здесь паровоз из Ромашково, доехавший до Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru