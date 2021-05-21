Бизнесу указали на отличный пример использования вторсырья В Приморье начали изготавливать лавочки из переработанного мусора. Как сообщили в пресс-службе края, первую партию лавочек из вторсырья выпустила компания «Доверие».

Сырье для изготовления лавочек получено после сортировки и обработки на мусоросортировочном комплексе в селе Солнечном Дальнереченского района.

«Комплекс заработал в марте этого года, и вот уже видим первый результат – первые 10 удобных лавочек. И это только первая партия изделий», – рассказал первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Состоящие на 40 % из переработанного пластика и 60 % песка лавочки установлены в сквере села Рождественка. Состав изделий позволяет увеличить срок их службы в несколько раз по сравнению с деревянными. Кроме этого, они не требуют покраски и не выгорают на солнце.

«Процесс изготовления лавочек выглядит так: смешиваются дробленый пластик и песок, нагреваются до температуры 180 градусов. Полученная смесь напоминает плотный пластилин, в таком состоянии она выкладывается в нужную форму и прессуется, затем масса остывает, после чего красится и собирается в нужное изделие. Весь процесс изготовления занимает 24 часа», – рассказали в компании.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, подобное производство – отличный пример использования вторсырья.

«В крае работают три мусоросортировочных комплекса, через которые ежедневно проходят тонны вторсырья. Благодаря этому отобранный мусор приобретает вторую жизнь. А из такого вторсырья можно сделать огромное количество изделий, особенно используемых в благоустройстве. Причем это будут дизайнерские работы, не однотипные, которыми можно украсить города и поселки», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Отдел экономики «В»

Фото ООО «Доверие»/ www.primorsky.ru