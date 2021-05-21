Представленных деклараций стало вдвое больше Предварительные итоги декларационной кампании 2021 года показали рост числа отчитавшихся налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе краевого УФНС РФ.

Так, в инспекции Приморского края представлены декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ) 37061 налогоплательщиком, обязанным задекларировать полученный в 2020 году доход. Это 77,7 % от общего числа потенциальных декларантов, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: за доходы, полученные в 2019 году, отчитались 20194 налогоплательщика, что составило 38,4 % от общего количества физических лиц всех категорий, обязанных задекларировать доходы.

Кроме того, хоть и истек предельный срок представления деклараций (30 апреля), налоговики продолжают работу по дополнительному привлечению налогоплательщиков, обязанных задекларировать доход за 2020 год.

В отношении лиц, не представивших налоговую декларацию по доходам, полученным от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, после 15 июля – срока уплаты налога на доходы физических лиц будут проведены камеральные проверки. По их результатам налоговые органы самостоятельно начислят суммы налога, подлежащие уплате в бюджет, на основе имеющихся сведений о таких налогоплательщиках и полученных ими доходах.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.nalog.ru