Заграницу снабдили палочками для еды В 2021 году из Приморья экспортировано более 2,5 тыс. тонн палочек для еды и мороженого.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с начала года оформлено на вывоз за рубеж 2559,4 тонны деревянных палочек, которые используются в странах Азии во время употребления пищи, а также палочек для мороженого.

Деревянные палочки для еды произведены в Приморском крае, для мороженого – в Омской области.

Большая часть продукции направлена в КНР. Кроме того, в апреле партия деревянных палочек общим весом 44,5 тонны экспортирована во Вьетнам.

В 2020 году на экспорт в КНР, Вьетнам и Республику Корея было направлено почти 8,1 тыс. тонн продукции.

Отдел экономики «В»