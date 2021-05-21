Лесные участки в Приморье можно арендовать на 49 лет Долгосрочная аренда лесных участков в Приморье теперь доступна для всех лесопользователей. Это может стать механизмом, который повысит эффективность лесной отрасли региона, отметили в пресс-службе края.

Для участия в открытом конкурсе необходимо подать заявку. В конкурсе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, владеющие объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенными для производства изделий из древесины и продукции переработки.

«Предоставление лесных участков в аренду для заготовки древесины по результатам открытых конкурсов позволит повысить производительность труда предприятий, увеличить объем готовой продукции и количество рабочих мест в отрасли, а также налоговую отдачу в систему Российской Федерации. На арендованных лесных участках на арендаторов будет возложена обязанность по охране, защите и воспроизводству лесов», – подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Константин Шестаков.

Организатор конкурса определит победителя на право заключения договора лесного участка на основании предложенных условий и критериев.

Как уточнили в минлесхозе края, организации и индивидуальные предприниматели вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. На каждую конкурсную единицу заявитель подает отдельную заявку с приложением всех необходимых документов. Конкурсное предложение от участника рассматривается три дня, а в течение месяца специалисты министерства примут решение о проведении конкурса.

Отдел экономики «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru