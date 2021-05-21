Аграрии надеются на большие урожаи
Более 33 тысяч гектаров ячменя, пшеницы и овса посеяли в Приморье. В августе сельхозпроизводители намерены собрать хороший урожай, уверили в пресс-службе края.
Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства, аграрии завершили сев ранних зерновых. План выполнен на 100 %.
Вместе с тем сельхозпроизводители продолжают сев основных экспортных культур – кукурузы и сои.
«На сегодняшний день посеяно 54 тысячи гектаров кукурузы и 7 тысяч гектаров сои – 70 % и 2,5 % от плана соответственно. Риса посеяно более 3,5 тысячи гектаров – более половины от запланированных площадей», – добавили в министерстве.
Также высажено 2,6 тысячи гектаров картофеля и более тысячи гектаров овощей.
Напомним, что в этом году в Приморском крае планируется увеличить посевную площадь до 512 тысяч гектаров.
Отдел новостей «В»
Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru