Аграрии надеются на большие урожаи Более 33 тысяч гектаров ячменя, пшеницы и овса посеяли в Приморье. В августе сельхозпроизводители намерены собрать хороший урожай, уверили в пресс-службе края.

Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства, аграрии завершили сев ранних зерновых. План выполнен на 100 %.

Вместе с тем сельхозпроизводители продолжают сев основных экспортных культур – кукурузы и сои.

«На сегодняшний день посеяно 54 тысячи гектаров кукурузы и 7 тысяч гектаров сои – 70 % и 2,5 % от плана соответственно. Риса посеяно более 3,5 тысячи гектаров – более половины от запланированных площадей», – добавили в министерстве.

Также высажено 2,6 тысячи гектаров картофеля и более тысячи гектаров овощей.

Напомним, что в этом году в Приморском крае планируется увеличить посевную площадь до 512 тысяч гектаров.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru