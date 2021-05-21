Юные приморцы участвовали во «Взятии Берлина» В крае стартовал проект – победитель конкурса молодежных инициатив «Молодежь Приморья». Открыла серию запланированных тематических мероприятий для подростков различных категорий тематическая игра «Взятие Берлина» в Уссурийске. В ней приняли участие более 40 ребят, сообщили в пресс-службе региона.

Организаторы мероприятия – городская федерация спортивного пейнтбола Уссурийска при поддержке департамента по делам молодежи Приморья – разыграли боевые эпизоды, связанные со взятием Берлина и капитуляцией Германии.

«В игре участвовали воспитанники федерации кикбоксинга, представители православного молодежного движения «Ковчег», спортсмены федерации пейнтбола – всего 42 человека. Неоднократно доказано, что узнавать новое детям легче в игровой форме. Изучение исторических фактов не стало исключением. Организаторы рассказали ребятам о тех боях, потерях советских и вражеских войск, мирного населения, о значении данного исторического события в Великой Отечественной войне», – отметила директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

Она упомянула, что аналогичные мероприятия в Приморье ранее прошли в рамках проекта «Дорогой памяти и славы». В нем приняли участие почти 400 подростков.

«Ребята посетили военно-исторические реконструкции, связанные с наиболее значимыми событиями Великой Отечественной – Сталинградским сражением, обороной Москвы, блокадой Ленинграда, битвами за Кавказ, Донбасс, обороной Бреста и Севастополя, Крымской освободительной операцией, Ржевским сражением. По инициативе Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов также были разыграны боевые эпизоды по защите государственной границы СССР на острове Даманском. Все это для того, чтобы нынешнее и последующие поколения знали и помнили», – подчеркнула Елена Томчук.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено организаторами мероприятия/www.primorsky.ru