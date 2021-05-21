Не каждый взрослый вспомнит о выпускном. Но детям хочется праздника Уже завтра, 22 мая, в школах Владивостока прозвучит последний звонок для выпускников. Торжественные линейки пройдут вживую – в отличие от прошлого года, когда из-за пандемии нарядные 11-классники в форме и с ленточками читали стихи и принимали поздравления, сидя перед экраном компьютера у себя дома.

Напомним, что отменены год назад были и выпускные вечера. Школы отказались от пышных праздников и концертов, а зарезервированные еще в сентябре банкетные залы оказались под запретом на массовые мероприятия. Конечно, многие 11-классники нашли выход и отметили окончание школы самостоятельно, но вот традиционные торжества так и не состоялись.

А может, традиция – это уже прошлый век? Правда ли нужны пышные прически и бальные платья, дорогие костюмы и шикарные рестораны? Оправданны ли десятки тысяч, потраченные родительским комитетом на организацию праздника, подарки, заказ фотографов и видеографов или главное для вчерашних учеников – получить положительные впечатления? Об этом рассуждали жители Владивостока.

Сначала экзамены, потом – веселье

Александра, 24 года, студентка:

– О выпускном вечере я вспоминаю нечасто. Чувства у меня к этому празднику смешанные: с одной стороны, радуешься, что закончились экзамены и вся эта нервотрепка, с другой – не понимаешь, что ждет тебя завтра, и очень волнуешься. Ни альбомы, ни видео с выпускного я не пересматриваю, сейчас мне это уже неинтересно, может быть, прошло мало времени.

Шикарные праздники и дорогие рестораны мне кажутся излишними для выпускных. Лучше все деньги, которые тратятся на это, вложить в отдых и поехать куда-нибудь всем классом. Но отмечать выпускные все-таки стоит, ведь это бывает один раз в жизни. Вот с последним звонком другое дело. Это уже скорее традиция, которую можно и отменить, чтобы не отвлекать школьников от подготовки к ЕГЭ.

Память на всю жизнь

Светлана, 36 лет, безработная:

– От моего выпускного у меня остались только положительные эмоции. Когда вспоминаю об этом празднике, накатывает ностальгия, хочется снова встретиться с классом, поболтать, вспомнить. Но альбомы я просматриваю очень редко.

Мне нравятся пышные и торжественные выпускные вечера. Это здорово, что школьники могут наконец-то выдохнуть и как следует оторваться. Хотя для своей дочери я бы лучше организовала что-то более запоминающееся, чем поход в ресторан. Чтобы она и спустя много лет могла вспомнить об этом празднике с особой радостью.

Праздник в парке аттракционов

Екатерина, 26 лет, фармацевт:

– Фотографии с выпускного смотрю очень редко. Праздник был неплохой, но не особо веселый. Я тогда не понимала, что это событие пройдет радостно, только если самому настроить себя позитивно. А я все ждала, что кто-то должен меня развеселить. Но не жалею, что пошла на выпускной. Есть что вспомнить.

В трате крупных сумм, мне кажется, нет необходимости. Лучше, на мой взгляд, потратить деньги на поездку в какое-нибудь интересное место, например, в классный парк аттракционов. То, что в прошлом году выпускных не было, очень грустно. Заканчивается важный этап в жизни школьников, и это нужно отмечать обязательно.

Только без глупостей

Андрей, 30 лет, энергетик:

– Помню, что перед выпускным было предчувствие чего-то грандиозного, но, увы, это не сбылось. Да, вроде было весело, но ничего особо впечатляющего. Фотографа у нас не было, так что с выпускного остались единичные снимки, и я их не пересматриваю.

Для меня идеальным способом отметить выпускной вечер является городской праздник по типу «Алых парусов» в Питере или фестиваля «Крылья Востока», который проходил у нас в городе. Но вполне сойдет и банальный банкет, лишь бы это все не переросло в цирк с пьяными школьницами в рваных платьях и драками между мальчишками. Также можно сделать памятные подарки классному руководителю и выпускникам, но только чтобы это не стоило бешеных денег.

Последний звонок для меня – это дань традиции. Помню, что после линейки мы пошли отмечать это событие на природе, мне понравилось. В этом году, по-моему, стоит сделать один общий выпускной вечер, чтобы не давать молодежи возможности совершить глупости. Хотя те, кто хочет отметить самостоятельно и «по-взрослому», все равно найдут способ.

Выпускной – формальность

Виталия, 42 года, научный сотрудник:

– Свой выпускной я помню смутно, а вот последний звонок совершенно не помню. Ни альбомы, ни видео я не пересматриваю, как-то неинтересно. Чувств к этим праздникам особенных не испытываю.

Чаще всего такие пышные и грандиозные торжества с банкетами и платьями за сотни тысяч – всего лишь формальность, и чувства школьников это абсолютно не затрагивает. Ко всем этим увеселительным мероприятиям я отношусь негативно. Все зависит от отношений в классе, устраивать праздник ради галочки бессмысленно, особенно когда дети между собой не общаются.

Не нарушать традиции

Алексей, 35 лет, работник сферы услуг:

– Свой выпускной и последний звонок помню, хотя особых чувств они у меня не вызывают. Альбом с фотографиями после выпуска не пересматривал ни разу, даже не знаю, где он лежит.

Но выпускные должны пройти обязательно! Это традиционное мероприятие, и оно должно состояться в жизни каждого школьника. Как родитель я бы потратил больше денег на что-то запоминающееся для выпускников, пригласил бы артистов, чтобы сделать шоу.

Главное – воспоминания

Лада, 22 года, студентка:

– Я периодически пересматриваю альбом с фотографиями из школы. Выпускной вечер и последний звонок связаны у меня больше с хорошими и теплыми эмоциями, чем с негативом, вспоминать об этом приятно.

Для меня нет ничего важнее воспоминаний, поэтому вместо расходов на рестораны лучше отправиться в путешествие всем классом. А все эти банкеты с тамадой и конкурсами того не стоят. Очень часто получается, что это нужно только родителям, начинаются какие-то соревнования между параллельными классами: у кого кафе дороже, у кого музыка живая будет. Думаю, пандемия как раз и показала, что можно обойтись без этих традиционных застолий и дать волю выпускникам – пусть сами придумают для себя программу, ведь это в первую очередь их праздник.

Поставить точку

Елена, 48 лет, провизор:

– Выпускной из школы вспоминаю с теплотой и радостью. Это было хорошее время. Иногда пересматриваю альбомы с фотографиями, но делаю это довольно редко, когда настроение подходящее. Для меня этот праздник необязательно должен быть пышным и грандиозным, главное, собраться хорошей компанией и провести время интересно. Последний звонок – это своего рода точка в истории о школьной жизни.

Моя младшая дочь в следующем году выпускается из школы, и я готова потратить деньги на цветы учителям, организацию торжественной линейки, недорогое кафе и поездку на природу. Отмечать нужно в любом случае, жалко, что в прошлом году у детей не было такой возможности.

Мнение выпускников

Практически единогласно взрослые решили, что отмечать выпускные все-таки стоит. Хотя многие и говорят, что потратили бы средства на организацию поездок или активный отдых, праздник из года в год сводится к посиделкам в ресторанах с конкурсной программой до утра.

Но что об этом думают сами виновники торжества? Мы провели небольшой опрос среди учеников 8-х и 10-х классов, у которых есть еще целый год до собственного выпускного вечера.

В опросе приняли участие 16 ребят. Двое из них не собираются идти на выпускной вечер, им такие праздники неинтересны. Большинство все же намерены отметить окончание школы весело и торжественно: пригласить фотографов и музыкальную группу, заказать «крутой ресторан», подняться на крышу школы и встретить рассвет. Есть среди пожеланий и поездка всем классом на море, недельный поход в лес с палатками, отдых за городом. В качестве подарка по случаю окончания школы большинство выбирают фотоальбомы и банкет.

Последние звонки состоятся в 68 муниципальных образовательных учреждениях Владивостока. Всего в этом году школу окончат 2855 человек. Уже через неделю – 31 мая – 11-классников ждут первые ЕГЭ по литературе, химии и географии.

Марина ЗУБКО

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