Список ремонтируемых дворов пополнился двумя адресами В краевой столице продолжается ремонт дворов по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов».

Работы ведутся по 22 дворам. За счет сэкономленных средств список удалось дополнить еще двумя адресами, сообщили в пресс-службе мэрии.

В данный момент идет укладка асфальта по 17 адресам (на проспекте 100 лет Владивостоку, 159б, ул. Иртышской, 42, Махалина, 3а, Днепровской, 2а, Калинина, 279а, Рылеева, 8, Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6, Борисенко, 104 и других). В четырех дворах (на ул. Шошина, 17а, Днепровской, 26, Добровольского, 35 и Окатовой, 11) устанавливают детские площадки. На Беляева, 7 монтируют спортивные тренажеры.

Всего же в этом году по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» новый вид получат 47 дворов. По 34 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные. Дизайн-проекты жильцы домов разработали совместно со своими управляющими компаниями.

Специалисты городского управления содержания жилого фонда сообщают, что программа продолжит свою работу и в 2022 году. Прием заявок на следующий год продлится до конца мая.

Отметим, что программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать во Владивостоке 547 дворовых территорий. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Отдел новостей «В»

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