Давайте дружить домами! Мэрию Владивостока вновь пытаются укрепить краевыми кадрами

После отставки Олега Гуменюка с поста мэра приморской столицы в «Сером доме» началась ротация руководящих кадров. Константин Шестаков, перешедший из регионального правительства на должность первого вице-мэра, исполняющего обязанности главы города, приведет с собой людей, с которыми работал ранее. От новой команды ждут быстрых и видимых изменений к лучшему, подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Перемены должны быть видны

Уже через несколько часов после того, как Олег Гуменюк написал заявление об уходе, глава региона дал напутствие Константину Шестакову, отправляющемуся в мэрию Владивостока.

– Думаю, что вы тот человек, который грамотно разберется со всеми текущими вопросами в городе. Ваш послужной список позволяет сделать вывод, что вы шаг за шагом вникаете во все проблемы и постепенно их решаете. Нужно сделать так, чтобы жители Владивостока увидели изменения уже в этом году, – сказал Олег Кожемяко.

По словам Константина Шестакова, на посту главы краевой столицы он намерен сделать акцент на создании комфортной среды и развитии предпринимательства.

– У нас есть несколько направлений в рамках национальных проектов. Это задачи высшего порядка, основные векторы для той команды, которая сейчас зайдет в администрацию Владивостока, – подчеркнул новоиспеченный руководитель города.

С 19 мая Константин Шестаков занял должность первого заместителя главы приморской столицы. хотя постановления администрации в этот день еще подписывал Олег Гуменюк, минувшая среда стала его последним рабочим днем. Согласно Уставу Владивостока в течение 10 дней городская дума должна официально принять отставку главы и начать формирование конкурсной комиссии по выборам нового мэра. Как сообщили в аппарате гордумы, эти вопросы планируется рассмотреть на очередном заседании, которое запланировано на 27 мая.

Еще одним первым замглавы города пока остается Наталья Соколова. Кроме того, в администрации продолжают работать вице-мэры Максим Акульшин, Азат Ислаев, Николай Зайцев и Тарас Фищук. Стало известно, что вместе с Константином Шестаковым в мэрию Владивостока перейдут еще как минимум два представителя краевого правительства. Это и.о. министра имущественных и земельных отношений Приморья Алексей Ляйфер и заместитель регионального министра экономики Сергей Дмитриенко. Ляйфер будет отвечать за очень чувствительный для столицы края земельный вопрос, а Дмитриенко – за экономическое развитие города. К слову, новый городской «казначей» в 2019 году стал победителем конкурса управленческих кадров «Лидеры России», проводимого под эгидой администрации президента РФ.

Младший партнер или подчиненный?

В первый день своей работы в администрации Владивостока Константин Шестаков сделал символический жест по одному из приоритетных для себя направлений. На встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Мариной Шемилиной и представителями крупного бизнеса он пообещал отправить на доработку резонансный проект МПА о повышении ставок аренды муниципальной земли. Напомним, что документ, внесенный в Думу Владивостока еще в начале года, вызвал недовольство предпринимателей, которые опасались, что арендные платежи для них увеличатся в разы.

Стоит отметить, что попытка усилить муниципальный уровень управления краевыми кадрами далеко не первая в истории Владивостока. В 90-е годы губернатор Евгений Наздратенко отрядил на руководство столицей края своего зама Константина Толстошеина, а в 2010 году советник губернатора Сергея Дарькина генерал Павел Тарасенко стал заместителем главы Владивостока Игоря Пушкарева. Да и ушедший в отставку Олег Гуменюк тоже двигался по схожей траектории – до перехода в «Серый дом» он возглавлял хозяйственное управление администрации Приморья.

– Ситуация, когда губернатор стремится достроить вертикаль власти и поставить во главе столицы региона своего соратника, для России не нова. Однако интересы региона и его столицы не всегда совпадают, поэтому администрация города не должна становиться продолжением правительства края. Это именно партнерские отношения, а не конструкция «начальник – подчиненный». И новый глава Владивостока должен уметь отстаивать свою точку зрения и перед губернатором Приморья, и перед дальневосточным полпредом. Мэр Владивостока – это не только хозяйственник, но и политик, – убежден политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. – Если же смотреть с точки зрения взаимодействия со странами АТР, назначение Константина Шестакова и.о. мэра Владивостока – хороший вариант. Он современный и молодой человек, обладающий опытом организационной работы.

По мнению эксперта, в ближайшее время новоиспеченному и.о. мэра предстоит сосредоточиться на решении проблемных вопросов, что поспособствует росту его узнаваемости среди горожан и созданию позитивной атмосферы накануне сентябрьских выборов. Более серьезная задача – предложить владивостокцам привлекательный образ будущего.

– Проблема Владивостока в том, что финансовые вложения в город не приводят к серьезному улучшению качества жизни людей. Поэтому вопросы стратегического развития краевого центра необходимо решать с опорой на мнение горожан. Сейчас этого не происходит, – заключил Константин Калачев.

Добавим, что с уходом Константина Шестакова в правительстве Приморья образовался целый блок направлений, которым требуется новый куратор. В последнее время будущий и.о. мэра Владивостока замыкал на себя целый ряд ключевых министерств и ведомств. В ведение Шестакова входили экономика, промышленность, торговля, туризм и международное сотрудничество, имущественные и земельные отношения, а также лесное хозяйство и охрана объектов животного мира. О том, как планируется перераспределить обязанности между зампредами правительства Приморья, на момент сдачи номера в печать еще не было известно.

Справка «В»

Константин Владимирович Шестаков родился 23 сентября 1982 года. Окончил Дальневосточный государственный университет в 2004 году. Имеет два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начинал в туристической сфере. С 2010 года занимал в администрации Приморского края различные должности по данному направлению, а в сентябре 2014 года возглавил краевой департамент по туризму. На должность вице-губернатора Приморья Константин Шестаков перешел в сентябре 2019 года, а после административной реформы в январе 2020 года стал заместителем председателя правительства Приморья.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Артем СТРОГИН

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru