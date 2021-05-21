Робот запаркует автомобиль за три минуты Работы по строительству многоуровневой автоматизированной парковки в районе железнодорожного вокзала на улице Верхнепортовой, 6 идут по графику.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию руководителя Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александра Жукова. По его словам, на сегодня возведены шесть уровней из девяти, предусмотренных по проекту.

Строительство объекта под ключ ведет компания-подрядчик «СПК-Инжиниринг». В рамках городского контракта была разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, а в январе текущего года начались строительно-монтажные работы. В частности, были произведены вынос инженерных сетей, устройство свайного поля, заливка фундамента, стен и перекрытий.

Также была демонтирована аварийная подпорная стена и построена новая.

Как пояснил консультант проекта, все процессы будут полностью автоматизированы: водитель заезжает в парковочный бокс (их предусмотрено два) и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Парковка занимает в среднем от полутора до трех минут, так же как и выдача автомобиля.

Оплата может проводиться с помощью специального приложения для телефона или банковского терминала. Вокруг объекта обещают провести благоустройство. Остекление фасада с внутренней подсветкой здания придаст объекту современный элегантный вид.

Также, по информации представителя дирекции, начались работы по монтажу двух быстровозводимых парковок на ул. Семеновской, 18 и Светланской, 56. По каждому из этих адресов будет установлено по два модуля – всего по 24 машино-места на каждую площадку.

Строительство автостоянок в центре города позволит упорядочить парковку и существенно освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных автомобилей, оставить больше места для прогулок людей, полагают инициаторы проекта парковок.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/ www.vlc.ru