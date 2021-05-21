На Патрокле соберут продавцов приморских продуктов В воскресенье, 23 мая, во Владивостоке начнет свою работу еще одна продовольственная ярмарка. Она развернется в районе дома № 15 на улице Басаргина – это район Патрокла.

Ярмарка будет работать здесь каждое воскресенье с 10 до 18 часов, отметили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении экономического развития напомнили, что по пятницам работает ярмарка на улице Верхнепортовой. В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, традиционная ярмарка выходного дня пройдет на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца.

На прилавках будут представлены разнообразная мясная и рыбная продукция, картофель и другие овощи, молочные продукты, соленья и дикоросы, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА