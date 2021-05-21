Во Владивостоке возобновила свою работу школа «Управдом» Первое в этом году занятие прошло накануне в школе № 13.

В городском управлении содержания жилищного фонда сообщили, что семинар в первую очередь организован для жителей Фрунзенского района. Последующие будут проходить, как и прежде, в помещениях администрации города.

На первом занятии разбирали нюансы выбора способа управления многоквартирным домом и его совета, а также вопросы участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Напомним, что школа «Управдом» была организована администрацией города в 2012 году. Цель – научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Школа «Управдом» работает бесплатно.

Отдел новостей «В»