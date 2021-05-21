Горожан зовут к Новому Джигиту Очередной поход организует лига ходьбы «Женьшень». В субботу, 22 мая, любители пеших прогулок посетят бухту Новый Джигит, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сбор группы запланирован на остановке общественного транспорта «Изумруд». Автобус № 29Д отправляется оттуда в 7.45.

«С собой обязательно нужно взять воду, перекус, индивидуальную аптечку и средства защиты от клещей. Одеваться нужно по погоде и обязательно выбирать удобную треккинговую обувь, фиксирующую голеностоп», – предупредили организаторы.

Поход несложный, всего предстоит пройти около 14 километров. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8-914-067-52-21 (руководитель похода Василий Петрович).

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено организаторами/www.vlc.ru