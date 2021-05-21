Госавтоинспекторы помогли найти потерявшегося ребенка Вечером 19 мая во Владивостоке к наряду ДПС, патрулировавшему Первомайский район, обратилась молодая женщина, у которой пропала 11-летняя дочь. Девочка ушла из дома «на пару минут», но не вернулась даже спустя несколько часов. Мобильный телефон с собой не взяла.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, сотрудники полиции капитан Сергей Погорелов, лейтенант Александр Сырых и младший лейтенант Александр Богомазов немедленно доложили в дежурное отделение о пропаже ребенка и сами отправились на поиски. Ориентировка с приметами девочки была направлена всем находящимся на линии нарядам.

В течение получаса стражи порядка нашли пропавшую девочку и доставили ее домой. Оказалось, что ребенок просто потерял счет времени и заигрался с другими детьми.

Мать девочки поблагодарила сотрудников ГИБДД за проявленное неравнодушие. А инспекторы по делам несовершеннолетних провели с несовершеннолетней и ее родственниками беседу профилактического характера.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОГИБДД УМВД РФ по городу Владивостоку