ТОФ: 290 лет на защите рубежей Сегодня, 21 мая 2021 года, Краснознаменный Тихоокеанский флот отмечает 290-ю годовщину. Дата не круглая, но внушительная и заслуживает уважения. «В» напоминает историю и знакомит читателей с состоянием второго по боевым возможностям и мощи оперативно-стратегического объединения в составе ВМФ России.

От кочей до ракетоносцев

Зарождение русского флота на Тихом океане относится к началу XVIII века, когда был учрежден Охотский порт и построены первые парусно-гребные кочи. Потом у тихоокеанцев были славная победа на Камчатке в период Крымской войны, изучение и освоение Приморья, Сахалина и Курил. Значительную роль в защите национальных интересов России на протяжении столетия сыграли Сибирская флотилия, эскадры Тихого океана. Во второй половине XIX века главным портом военных моряков стал Владивосток.

В ходе Русско-японской войны из двух эскадр в феврале 1904 года был образован Тихоокеанский флот с основной военно-морской базой в Порт-Артуре, его командиром был вице-адмирал Степан Макаров. После гибели 1-й эскадры в феврале и 2-й в мае 1905 года оставшиеся корабли вошли в состав Сибирской флотилии. Та, в свою очередь, прекратила существование в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции.

В 1922 году советская власть создала Морские силы Дальнего Востока. Через четыре года их расформировали. Владивостокский отряд кораблей был передан Морской пограничной охране, а Амурская военная флотилия стала отдельным объединением ВМФ РККА. В 1932 году в связи с обострением в Азии международной обстановки Морские силы Дальнего Востока были созданы вновь, а 11 января 1935 года переименованы в ТОФ.

В годы Великой Отечественной войны Тихоокеанский флот находился в состоянии постоянной готовности к отражению возможной агрессии со стороны Японии – союзницы гитлеровской Германии. Часть его личного состава отправили на фронт. 147 тысяч тихоокеанцев участвовали в битве под Москвой, в героической обороне Ленинграда, Севастополя, Сталинграда, советского Заполярья и Крыма.

В ходе Советско-японской войны ТОФ активно содействовал войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в освобождении Северной Кореи, высаживал морские и воздушные десанты в тылу врага, обеспечивал функционирование морских коммуникаций. За боевые заслуги десяткам кораблей, частей, соединений присвоены гвардейские звания и почетные наименования, многие стали орденоносными. Тысячи тихоокеанцев награждены орденами и медалями, 43 человека получили звание Героя Советского Союза.

В послевоенные годы ТОФ претерпел коренные изменения. Он пополнился новыми ракетными кораблями, атомными подводными лодками, новейшим вооружением и боевой техникой, ракетоносной и противолодочной авиацией. Корабли ТОФ регулярно совершали длительные дальние морские и океанские походы. За выдающиеся заслуги перед Родиной и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в мае 1965 года ТОФ был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

В конце 80-х годов прошлого века наш флот достиг своего наивысшего развития и состояния боевой готовности. В его составе было более десятка оперативных объединений и соединений, сотни кораблей и подводных лодок, 17 полков и отдельных эскадрилий морской авиации, береговые войска и части обеспечения. Инфраструктура флота распространялась на три океана – Тихий, Индийский и Северный Ледовитый, где силы ТОФ выполняли поставленные задачи по обеспечению национальных интересов СССР.

После распада СССР структура ТОФ значительно сократилась за счет вывода из боевого состава авианесущих крейсеров, других крупных и средних надводных кораблей и катеров, а также части атомных и дизельных подводных лодок.

В 1999 году в составе ТОФ создано оперативное объединение – войска и силы северо-востока России – для решения задач по обороне полуостровов Чукотка и Камчатка.

Флот во всеоружии

В настоящее время ТОФ стал активно развиваться за счет поступления новых подводных лодок и фрегатов, модернизации других кораблей и летательных аппаратов, а также обновления вооружения береговых войск.

Штаб оперативно-стратегического объединения во главе с командующим адмиралом Сергеем Авакянцом располагается во Владивостоке. Флагманским кораблем является гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

В состав ТОФ входит морская компонента ядерной триады России. Это две дивизии атомных подводных лодок стратегического и многоцелевого назначения, дислоцированные на Камчатке. Со стороны моря их прикрывают дивизионы малых ракетных кораблей и охраны водного района, есть также суда обеспечения. Полки ПВО и истребительной авиации надежно защищают воздушное пространство в Восточной Арктике и Северной Пацифике. На суше расположены бригады морской пехоты и противокорабельных ракет.

Основу Приморской флотилии разнородных сил составляют дивизия надводных ракетоносных кораблей, бригады противолодочных, десантных, надводных (включая гвардейский дивизион ракетных катеров) и отдельный дивизион разведывательных кораблей. Есть бригады дизель-электрических подводных лодок, а также строящихся и ремонтирующихся подлодок. Вспомогательный флот включает в себя аварийно-спасательный и судов обеспечения отряды, гидрографическую службу. К береговым силам стоит отнести бригаду морской пехоты, морской инженерный батальон и ракетно-артиллерийское соединение. Морская авиация представлена противолодочной, транспортной и вертолетной эскадрильями.

Недавно президент и Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин заявил, что до конца года военно-морские силы получат 40–50 новейших надводных и подводных кораблей, судов гидрографии и обеспечения, а также начнется строительство очередных боевых и вспомогательных единиц флота. Из них треть достанется нашему флоту.

Ближайшим пополнением ТОФ станет атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег». Предстоит пополнение и в составе дивизии многоцелевых АПЛ, для нее строят несколько крейсеров модернизированного проекта 885М «Ясень». Не менее грозными для врага станут новейшие российские атомные субмарины «Белогорск» и «Хабаровск» пятого поколения. На ТОФ поступит одна из них. Параллельно поступают дизель-электрические подводные лодки, сейчас в Санкт-Петербурге строят серию для ТОФ. Две ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» уже вошли в состав бригады подводных лодок Приморской флотилии ТОФ. Они будут нести боевое дежурство на Курильско-Камчатском противолодочном рубеже, на подходах к берегам Приморья, Сахалина, Камчатки и Курильских островов, на основных маршрутах передвижения группировок 7-го флота США. В настоящее время идут активные работы по достройке «Магадана» и «Уфы». Эти подлодки придут в бухту Малый Улисс во Владивостоке в конце 2021-го и 2022 годов соответственно.

В ближайшее время в составе ТОФ появится несколько надводных боевых единиц. Так, новым экипажам предстоит приемка базового тральщика проекта 12700 «Анатолий Шлемов» и большого гидрографического катера проекта 19920 «Александр Анищенко». Недавно вернулся с Дальзавода глубоко модернизированный фрегат «Маршал Шапошников». За последние три года флот пополнили корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». На очереди «Резкий».

Всего до 2024 года запланировано ввести в строй 3 фрегата, 6 корветов, 7 тральщиков, 7 подлодок, ряд судов вспомогательных и обеспечения. Все это делает ТОФ грозной силой на Тихом океане.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества,

Валерий САФРОНОВ, председатель комитета Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил, генерал-майор авиации в отставке

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из архива «В», Евгения Кулешова / vlc.ru