В натюрмортах – размышление о жизни Две выставки под одной крышей – обычное явление для Приморского отделения Союза художников России. Четыре зала делятся пополам, и, как правило, вместе выставляются либо работающие в содружестве художники, чьи творческие методы и принципы схожи, либо те члены СХ, чьи юбилеи приходятся на текущий месяц.

Вот и на этот раз в мае в залах Союза художников зрителя встречают сразу две выставки – Олега Петухова и Галины Максимюк.

О выставке батика и керамики Галины Максимюк «В» уже рассказывал на своих страницах. Сегодня речь пойдет о сочных натюрмортах и ярких пейзажах Олега Петухова.

Персональная юбилейная выставка Олега Петухова «Симфония цвета. Живопись» (6+) посвящена юбилею маститого художника.

Олег Петухов – живописец, награжден Золотой медалью Творческого союза художников «За вклад в отечественную культуру», отмечен благодарностями Российской академии художеств. Он родился в семье заслуженного художника Олега Евгеньевича Петухова и с детства рос в творческой атмосфере, бывая с отцом на академических дачах. Окончил Благовещенское художественное училище и Дальневосточную государственную академию искусств – курс Василия Никаноровича Доронина. С 1985 года начал принимать участие в выставочной деятельности, на его счету более 26 выставок, среди которых городские, региональные, международные и пять персональных. В 2006-2014 годах возглавлял кафедру живописи и рисунка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

– Олег Петухов – художник со своим изобразительным языком и жанровыми приоритетами. На юбилейной выставке представлено 36 произведений, среди которых натюрморты, портреты, пейзажи. Но предпочтение все же отдает натюрмортам, которые пишет раскрепощенно и свободно, – говорит куратор выставки искусствовед Светлана Руснак. В них наиболее отчетливо проявляется эмоциональная искренность художника. В творчестве Олега Петухова мы можем встретить все разновидности натюрморта: «букет», «завтрак», «цветы и фрукты», «винные», «кухонные натюрморты» – с обилием овощей, среди которых арбуз и дыни создают атмосферу роскоши. При этом у художника, как и в голландском натюрморте, все предметы тоже символичны и многозначны, но имеют светский контекст – размышление о жизни, где художник рассказывает о себе, о своих отношениях с миром. И каждый раз повседневность, освещаясь светом «тихой жизни» вещей (stillevan – буквально «тихая жизнь» – голландский термин этого жанра. – Прим. ред.), преображается. Из пространства внутреннего мира, из ландшафта своей души он привносит в мир внешний эту сочность цвета, гармонию отношений линий и форм, чтобы мы могли не только смотреть, но и видеть. Олег Петухов пишет натюрморты в пейзаже и в пространстве мастерской, выражая в них свои жизненные впечатления.

Особое место в творчестве художника занимают рыбные натюрморты. Помимо традиционной селедки и камбалы появляются креветки, устрицы, раковины. И вот уже впечатления от Греции и острова Корфу художник передает не только в пейзаже, но и через образ причудливых раковин южных морей. Работа «На краю света» написана по шикотанским впечатлениям, когда, следуя в бухту Край Света, молодые художники увидели мужиков на берегу и разложенную на бумаге разделанную рыбу, посудину с красной икрой. Через много лет эти впечатления юности стали центром композиции зрелого мастера. Дальний Восток для России – это тоже край света. И существует устойчивое представление, что дальневосточники красную икру ложками едят. На деревянных досках, присмотревшись, можно увидеть имена: Олег, Лена, Антон – члены семьи художника. Так рыбный натюрморт в пейзаже становится высказыванием дальневосточника о своей малой родине – одним из визуальных образов региональной идентичности.

Жанр натюрморта в живописи и графике приморских художников очень важен. Принято считать, что развитие этого жанра на Дальнем Востоке тесно связано с процессом формирования региональной художественной школы. Для кого-то это натюрморты, наполненные запахами и ароматами даров дальневосточной тайги, грибов и ягод – как у Александра Ткаченко или даров моря – как у Кирилла Шебеко, Владимира Медведского. Памятны натюрморты Степана Арефина, Жоржа Кочубея, Виктора Шлихта, Александра Пыркова, Василия Прокурова, Анатолия Зубченко, Сергея Черкасова, Виталия Лаханского, Алексея Плешивцева, Владимира Снытко. Образы, созданные Олегом Петуховым, в этом ряду занимают свое почетное место.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА