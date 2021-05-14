Уловы остались на внутреннем рынке За четыре месяца 2021 года по железной дороге из Приморья отправлено свыше 189,1 тыс. тонн рыбной продукции, что на 13,5 % больше, чем за тот же период 2020 года.

При этом в апреле погружено более 52,9 тыс. тонн (+47,3 % к апрелю 2020 года), уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Основной объем рыбной продукции остался на внутреннем рынке – в адрес грузополучателей Московской области, Урала и Сибири отгружено в общей сумме свыше 145 тыс. тонн.

Экспортные отправки рыбы со станции Угловой за 4 месяца текущего года составили 13,2 тыс. тонн. Такие перевозки стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов в КНР автотранспортом из-за принятых в Поднебесной карантинных ограничений.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»