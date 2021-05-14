Вывозят деловую древесину. И даже опилки В апреле 2021 года из Приморья вывезли свыше 193 тыс. кубометров леса, большая часть - в Китай, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Основной объем экспорта составляет деловая древесина – 115476,8 кубометра, а также пиломатериалы – 77706,9 кубометра.

В КНР направлено почти 190,5 тыс. кубометров лесоматериалов, в Японию – 2,6 тыс. кубометров.

Кроме того, небольшие партии экспортированы в Республику Корея и Вьетнам. Вывозят не только деловую древесину, но и шпон, опилки. Большая часть экспортированной продукции приморского происхождения – свыше 178 тыс. кубометров.

Кроме того, через фитосанитарные посты Приморья направлены на экспорт партии лесоматериалов из Хабаровского края, Амурской, Костромской, Кировской, Томской, Иркутской и Нижегородской областей, а также Красноярского края.

Всего с начала года за рубеж из Приморья вывезено 754,154 тыс. кубометров лесоматериалов.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»