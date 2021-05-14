Турбизнесу дали два дня на встречи Во Владивостоке состоится VII Тихоокеанский туристский форум. Мероприятие пройдет 27 и 28 мая в очном формате. Большинство спикеров приедут во Владивосток из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом Туристско-информационном центре, мероприятия форума будут интересны для специалистов, работающих в туристической сфере, маркетологов, рестораторов и отельеров.

«Программа форума составлена таким образом, чтобы дать максимум полезной информации за два дня. Для нас большая удача, что мы смогли собрать спикеров из разных уголков России, учитывая их плотный график. Наш форум, как и ранее, имеет в большей степени образовательный характер», – прокомментировал руководитель Агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

Отдел новостей «В»

Фото Петра Корко/ www.primorsky.ru