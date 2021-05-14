Азартные россияне пошли в маркетологи В России больше всего тех, кто считает себя азартным, работают менеджерами по логистике (35 %), маркетологами (33 %) и менеджерами по продажам (29 %), сообщает агентство Banki.ru со ссылкой на исследование SuperJob.

Меньше всего азартных россиян среди медицинских сестер и офис-менеджеров (по 4 %). Чаще всего азарт проявляется в работе, получении дохода и достижении целей.

Всего считают себя азартными 13 % россиян. Мужчины говорили о своей азартности чаще женщин: 15 % против 11 %. Среди россиян старше 45 лет азартных больше, чем среди граждан до 34 лет (15 % и 11 % соответственно). Больше всего азартных людей среди респондентов с доходом от 80 тыс. рублей (19 %).

Отдел новостей «В»