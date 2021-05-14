Банковские карты заменили кошельки? В апреле у россиян резко вырос спрос на наличку, сообщило агентство «РБК» со ссылкой на статистику Центробанка.

По данным ЦБ, сумма наличных денег в обращении увеличилась на 366,9 млрд руб. Это самый заметный рост наличности с начала 2021 года.

Перед майскими праздниками в РФ традиционно активизируется спрос на наличные, отметил глава центра разработки и стратегии ГПБ Егор Сусин. Однако в этом году спрос на наличные выше обычного примерно на 100 млрд руб.

Эксперт предполагает, что одной из причин стали длинные выходные. Помимо этого, не стоит забывать о росте серого сектора и низкой привлекательности депозитов. В данном случае причина в кризисе, вызванном пандемией.

ЦБ РФ ранее сообщал о том, что использование бумажных денег за 7 лет сократилось почти втрое.

Отдел экономики «В»