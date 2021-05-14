Россияне чаще продают доллары и евро, чем покупают В апреле 2021-го валюту покупали и продавали на 80 % чаще, чем годом ранее. Но при этом активность россиян в валютообмене заметно снизилась по сравнению с первыми месяцами 2021 года.

По наблюдениям аналитиков одного из крупных национальных банков, в апреле россияне покупали валюту реже, чем в марте, но чаще, чем в феврале, сообщили в пресс-службе учреждения. Видимо, на фоне происходящих мировых событий граждане решили временно занять наблюдательную позицию, без заметной активности в операциях с долларами и евро. Кроме того, снизились и объемы валютообменных сделок: по сравнению с мартом в апреле средний чек снизился на 9 % и составил 61641 руб.

С самого начала 2021 года россияне чаще продают доллары и евро, чем покупают. Апрель не стал исключением. В общем количестве валютообменных операций месяца на продажу пришлось 64 %, а на покупку – 36 %. При этом в общей сумме операций по обмену долларов продажа клиентами заняла долю 49 %, а покупка – 51 %. В сумме обменных операций с евро в апреле 52 % от суммы пришлось на продажу и 48 % – на покупку евро.

В преддверии длинных майских выходных в конце апреля аналитиками банка отмечен небольшой рост общей суммы, количества и средних чеков операций по валютообмену. Видимо, россияне готовились к путешествиям в открытые для этого страны и запасались наличными долларами и евро.

В апреле на 30 % снизилось количество покупок долларов, а евро – на 44 %. Россияне по-прежнему чаще покупают и продают доллары, чем евро. Так, по данным статистики банка, общее количество операций с американской валютой в апреле более чем в два раза выше, чем с европейской.

Средний чек одной операции с долларами в апреле составил 819 $, а с евро – 659 €.

– В апреле на стоимость рубля влияли следующие новости: геополитические риски, запрет Вашингтона американским банкам участвовать в покупке российского госдолга на первичном рынке с 14 июня, а также ввод санкций против 32 российских компаний и физлиц, решение ОПЕК повысить прогноз мирового спроса на нефть, дипломатические разногласия России с разными странами с взаимной высылкой сотрудников посольств, – отмечает директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко. – Активный рост курсов доллара и евро был отмечен в начале апреля. Еще один скачок курсов произошел 15 апреля в ожидании инвесторами новостей о принятых санкциях США. В мае в отсутствие геополитической напряженности рубль склонен к дальнейшему укреплению, основной фактор влияния – нефтяные котировки. Ожидаемые торговые диапазоны в мае: 73–76,50 руб. за доллар и 87–91,50 руб. за евро.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»