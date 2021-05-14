Горожан приглашают присоединиться к акциям по высадке кедра Десять тысяч саженцев кедра высадят во Владивостоке в рамках проекта «Вернем кедр Приморью», сообщили в пресс-службе мэрии.

Акции пройдут в предстоящие выходные. 15 мая высадка кедров состоится на улице Русской, 94а, 16 мая – на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Начало в 12 часов.

«На территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ для участников акции будут подготовлены угощения и развлекательная программа – историческая театрализованная постановка «Вальс Победы», мастер-класс по живописи и другие мероприятия», – уточнили организаторы.

Здесь же будет организована высадка аллеи в рамках федерального проекта «Международный сад мира и памяти в честь защитников Отечества «Благодатное кольцо».

К участию в акциях приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно по ссылке: den-kedra.com.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru