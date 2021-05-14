Предупредить и обезопасить Школьников Владивостока и студентов колледжей учат обходить конфликты и проявлять толерантность.

Сотрудники муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» с начала года проводят для учащихся образовательных учреждений города занятия «Мир у моря», посвященные профилактике экстремизма в молодежной среде и предупреждению агрессивности. На этой неделе занятия прошли в школах № 44 и 58 и начались с минуты молчания в память о погибших в Казани, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вместе с учениками специалисты разобрали, как не допустить подобной ситуации, избегать конфликтов.

Также учеников предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством за совершение противоправных деяний, и об опасности закрытых групп экстремистской направленности в социальных сетях. В конце урока был продемонстрирован социальный ролик о дружбе и взаимопонимании.

Марина ЗУБКО

Фото Виталия МЕГА/ vlc.ru