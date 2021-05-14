Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в здании правительства Приморья Его открыла Владивостокская поликлиника № 1. Прививочная бригада будет здесь работать в будние дни с 9.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе региона.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, этот пункт вакцинации развернут как для сотрудников исполнительной и законодательной власти Приморья, так и для обычных горожан. Для вакцинации достаточно при себе иметь паспорт и СНИЛС, предварительной записи не требуется.

«Для вакцинации используется двухкомпонентный препарат «Гам-КОВИД-Вак». Мы доставили в пункт 100 доз вакцины, но готовы подвозить требуемый объем в течение дня. На вторую прививку через 21 день каждый человек будет приглашен лично», – прокомментировал и.о. главного врача Владивостокской поликлиники № 1 Сергей Аириней.

Отметим, что пункт обеспечен необходимым холодильным оборудованием, которое требуется для хранения и транспортировки вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

«Сотрудники правительства Приморья считают вакцинацию необходимой мерой для защиты своих родных и близких», – подчеркнул первый посетитель пункта министр строительства Приморья Виталий Блоцкий.

Сегодня в Приморье развернуто 54 стационарных пункта вакцинации на базе медицинских учреждений, а также 26 мобильных пунктов. Во Владивостоке сделать прививку можно в 17 пунктах вакцинации.

По информации оперативного штаба на 12 мая, от COVID-19 вакцинирован 114231 приморец, из них 84122 человека сделали уже обе положенные прививки.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru