Скорбит вся Россия Во Владивостоке почтили память погибших в результате вооруженного нападения в казанской школе, сообщает пресс-служба администрации города.

Произошедшая в начале недели трагедия в гимназии № 175 города Казани унесла жизни семерых детей и двух взрослых. Более 20 человек получили ранения и находятся в больнице, часть пострадавших в тяжелом состоянии. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим в результате стрельбы в школе в Казани. В этот день свои соболезнования родственникам и близким погибших выразили и жители Владивостока. В минувшую среду к организованному на центральной площади мемориалу пришли неравнодушные горожане, возложили цветы и игрушки.

Как уже писал «В», в связи с произошедшими событиями глава города поручил усилить меры безопасности в школах Владивостока. В помещения образовательных учреждений запрещен допуск посторонних лиц. Вход детей, их родителей и людей, занятых в обслуживании, может осуществляться только по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Марина ЗУБКО

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/ www.vlc.ru