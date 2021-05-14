Самбисты сражались за Победу В эти майские дни в спорткомплексе «Олимпиец» во Владивостоке состоялся второй этап краевого детско-юношеского турнира по самбо. Борцовское первенство носило символическое название «Победа».

В этих соревнованиях на кубок губернатора региона участвовало более 160 юных спортсменов из столицы Дальнего Востока, а также из Уссурийска, Артема, Арсеньева, Большого Камня, Дальнегорска, Кировского и Хорольского районов Приморья. К ним присоединились начинающие самбисты из Благовещенска.

Стать первыми в нынешнем турнире ребятам было особенно почетно – ведь он был посвящен Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Борьбу в своих возрастных и весовых дисциплинах вели девочки и юноши 12–14 лет (2007–2009 годов рождения). Призы и медали победителям и призерам вручал четырехкратный чемпион мира заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксенов.

Нынешний открытый краевой детско-юношеский турнир по самбо состоит из четырех этапов. Первый из них под названием «Тайга» прошел в марте в Уссурийске. Оставшиеся туры примут в сентябре Большой Камень и в декабре снова Владивосток. Тогда же лучшим юным самбистам будут присвоены спортивные разряды, а абсолютным чемпионам и лучшим командам вручат кубки губернатора.

Отдел новостей «В»

Фото Станислава АНИЩЕНКО, специально для «В»