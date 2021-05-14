По ДФО летаем без пересадок Прямые авиаперелеты по пяти новым направлениям появятся во Владивостоке. Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморского края. Самолеты будут доставлять пассажиров в Мирный, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Улан-Удэ и Читу.

В реестр социально значимых маршрутов на 2022 год предложено включить 12 направлений, приоритетных для региона. Помимо пяти новых будут осуществляться рейсы в Анадырь, Благовещенск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Нерюнгри, Якутск.

Появление дополнительных направлений связано с поручением президента правительству РФ сделать более доступными авиаперелеты по внутренним рейсам в ДФО. В ближайшие сроки федеральный центр определит меры поддержки для авиакомпаний, основной деятельностью которых являются перевозки пассажиров и грузов на Дальнем Востоке, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства.

Марина ЗУБКО