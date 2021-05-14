Диор нашел ребенка по запаху Пропавшего девятилетнего мальчика удалось обнаружить в приморской столице благодаря действиям кинолога и служебной собаки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) обратилась мама потерявшегося ребенка. Она рассказала, что пришла забрать сына после занятий в спортивной секции, но мальчика там не оказалось. В раздевалке были обнаружены только его вещи и куртка.

Для поисков была сформирована группа сотрудников полиции, в которую входили инспектор-кинолог лейтенант полиции Максим Шувалов и немецкая овчарка по кличке Диор. Пес быстро взял след и привел стражей порядка в один из дворов, где гулял ребенок. Полицейским мальчик объяснил, что заигрался с друзьями. С ребенком провели профилактическую беседу и отвели к матери.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта static.mvd.ru