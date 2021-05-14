На Адмирала Фокина свернешь – на фестиваль национальных кухонь попадешь Гости и жители Владивостока смогут попробовать блюда национальных кухонь на летнем фестивале Vladifoodstreet.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, уже определены участники летнего гастрономического фестиваля. Семь уличных проектов от известных ресторанов города будут работать во Владивостоке с 11 июня. Гостей мероприятия ждет кулинарный экскурс в кухни разных стран мира, а также авторские напитки и здоровая еда.

В основе Vladifoodstreet семь гастрономических решений, которые максимально полно раскрывают мировые тренды уличной еды. У гостей будет возможность попробовать блюда грузинской, азиатской, итальянской и индийской кухонь. Предусмотрены американо-мексиканский фастфуд и меню из категории «здоровая еда», а также напитки и сладости.

Участников фестиваля отбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли организаторы и представители центра «Мой бизнес». Всего на конкурс была подана 21 заявка.

«Мы оценивали присланные проекты по девяти параметрам. Конечно, нас в первую очередь интересовал опыт участия претендентов в выездных мероприятиях. Также рассматривали проработку фестивального меню и уникальность предложения, удобство потребления продукта на улице и доступность цены. Претенденты, набравшие наибольшее число баллов в своих категориях, и стали первыми участниками летнего гастрономического фестиваля», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Ресторан индийской кухни будет принимать участие в Vladifoodstreet во второй раз. На фестивале он представит традиционные угощения – лепешки наан в тандыре, чикен карри, овощное рагу сабджи и другие.

«Выход на улицу – отличный способ популяризации индийской кухни. Люди подходят к нам, им нравится. Мы становимся ближе и к тем, у кого просто нет времени прийти в ресторан, многие люди подходят к павильону в свой обеденный перерыв», – рассказал директор ресторана индийской кухни Кумар Манодж.

Напомним, что фестиваль пройдет на пешеходной части улицы Адмирала Фокина и продлится весь теплый сезон – до осени.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА