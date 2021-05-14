Отключать горожан от горячей воды начнут с понедельника Весенне-летние гидравлические испытания пройдут в несколько этапов в разных частях Владивостока, сообщили в пресс-службе Приморских тепловых сетей.

C 17 по 24 мая горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная».

С 17 по 28 мая без горячей воды останутся жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет важным этапом гидравлических испытаний.

С 24 по 31 мая ГВС ограничат во Фрунзенском районе, части Ленинского и Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 31 мая по 11 июня проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, для чего будет ограничено ГВС у жителей Первомайского района, получающих тепло от ТЭЦ-2.

С 21 по 28 июня коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенных котельных «Северная» и «Вторая Речка».

Энергетики отмечают, что гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе в предстоящий отопительный сезон. Выявив слабые места на теплосетях, бригады приступят к устранению поврежденных участков. Помимо этого, специалистами запланированы замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

По всем вопросам, связанным с работой энергокомпании, а также предоставлением коммунальных услуг теплоснабжения, просят обращаться по телефонам горячей линии Приморских тепловых сетей: 8 (4232) 279-60-00, 8 (4232) 279-60-01.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено МУПВ «ВПЭС»/ www.vlc.ru