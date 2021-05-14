Во Владивосток приедет внук Чарли Чаплина Он станет гостем Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который пройдет в сентябре.

Подготовка к фестивалю уже активно ведется: сейчас определяются артисты и творческие коллективы, которые выступят во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края.

Среди тех, кто подтвердил свое участие в фестивале, – артисты из разных стран, в том числе французский актер, внук известного комика Чарли Чаплина Джеймс Тьере.

Джеймс Тьере родился в 1974 году в Лозанне в семье цирковых артистов Виктории Чаплин – дочери Чарли Чаплина и Жан-Батиста Тьере. Впервые он вышел на цирковую арену в четыре года – участвовал в спектаклях своих родителей, выступая как акробат. Кроме того, обучался танцам, игре на скрипке, овладевал мастерством мима и фокусника.

В 1998 году Джеймс Тьере основал «Компанию майского жука». Его первый спектакль «Симфония майского жука» («майский жук» – кличка, которую ему дали родители за то, что он никогда спокойно не сидел на месте) отмечен многими призами, в частности, четырьмя «Мольерами» – самой высокой театральной премией Франции.

«Джеймс Тьере – яркая и неординарная личность, с которой будет интересно встретиться, думаю, всем жителям Приморья. Это не единственный сюрприз, который организаторы подготовили для зрителей. Планируется, к примеру, еще выступление артистов из Вьетнама. Они покажут спектакль на воде. Представление развернется на акватории набережной Спортивной гавани во Владивостоке», – уточнила министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Отдел новостей «В»