Заплатил долги – ушел в море Жительница Уссурийска разом погасила накопленный многотысячный долг по алиментам.

Со счетов гражданки было списано порядка 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого Управления Федеральной службы судебных приставов России.

Судебные приставы Уссурийска приняли решение о взыскании с местной жительницы алиментов в размере четвертой части всех видов заработка на содержание ее несовершеннолетней дочери. Женщине были разъяснены последствия неисполнения постановления, однако к выплате средств она так и не приступила.

После привлечения гражданки к административной ответственности за неуплату положенной суммы нарушительница вовсе перестала выходить на связь и не появлялась по месту прописки, из-за чего была объявлена в исполнительский розыск. Повлияло на родительницу лишь ограничение ее права на выезд из страны, так как она работает поваром на судне и после вынесенного постановления не смогла бы выйти в море.

В результате злостная неплательщица погасила долг, который составил 777 тысяч рублей, а также исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения в размере более 50 тысяч рублей.

Марина ЗУБКО