Детский телефон доверия: позвонить может каждый Детям, подросткам и их родителям напоминают о работе Всероссийского телефона доверия. Позвонить на номер 8-800-2000-122 можно бесплатно и анонимно из любого региона, отметили в пресс-службе мэрии.

Детский телефон доверия работает в России с 2010 года. Кто был первый абонент – ребенок или взрослый? Что беспокоило его в тот момент? Этого никто не скажет – конфиденциальность изначально была главным условием работы службы экстренной психологической помощи, созданной по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одно можно сказать точно: на том конце провода позвонивший услышал в ответ голос человека, который реально готов выслушать и помочь.

В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты. Их главная задача – снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков.

Общение с психологом абсолютно анонимно: называть свое имя, фамилию, адрес никто не потребует, cчет за разговор, каким бы длительным он ни получился, не последует – звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

Отдел новостей «В»