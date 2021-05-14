Новую подпорную стену возводят на улице Ладыгина На сегодняшний день смонтировано уже около 150 метров конструкции, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы проводятся в рамках комплексного ремонта улицы Ладыгина благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Строительные работы кипят в районе Ладыгина, 17–19а. Новая подпорная стена поможет избавиться от регулярных сходов грунта с откоса на этом участке.

«Общая длина новой подпорной стены составит чуть больше 550 метров с переменной высотой до 4,8 метра. Сейчас высота уже возведенного участка подпорной стены варьируется от 1,8 до 3 метров. Самым же высоким станет участок подпорной стены в районе остановки общественного транспорта», – прокомментировали в управлении дорог и благоустройства.

В планах городской администрации на текущий год также ремонт подпорных стен на Окатовой, 18, проспекте «Красного знамени», 45, Светланской, 207, Володарского, 8, Зои Космодемьянской, 7.

Отдел новостей «В»

Фото управления дорог и благоустройства/ www.vlc.ru