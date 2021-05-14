Нерп считали с воздуха, чтобы не беспокоить В Дальневосточном морском заповеднике проведен учет численности ларги.

По данным исследований, заповедные воды населяют 2340 особей этих очаровательных животных. Учет проводился на островах архипелага Римского-Корсакова, где они сейчас сконцентрированы перед сезонной миграцией.

Тюленей считали с фотографий, полученных при помощи коптера с камерой, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда». Облет акватории занял несколько часов, затем следовала стадия обработки материала. В этом месяце ученые планируют провести еще несколько учетов.

«Нужно подчеркнуть, что 2340 особей – это учетная цифра, полученная в результате единовременного исследования на определенном участке. Реальные цифры больше – приблизительно 3000 особей, – рассказал сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин. – Чтобы проследить динамику численности вида, будет проведено еще несколько учетов на островах архипелага».

Возможность оперативно проводить достаточно точный учет ларги возникла сравнительно недавно, с появлением специального оборудования. Раньше к лежбищам подходили на катерах и считали морских животных, находясь в значительном отдалении от берега. Летающий аналог вертолета – коптер позволяет довольно близко подобраться к тюленям, не беспокоя их, и получить более точные цифры.

Архипелаг Римского-Корсакова относится к восточному участку Морского заповедника. Здесь ларгам комфортно: суда не проходят, антропогенный пресс минимизирован. Благодаря этому, кстати, именно здесь пятнистая нерпа размножается. Хотя в целом для нее характерно размножение на плавучих льдах.

Справка «В»

Ларга, или пятнистая нерпа, – постоянный обитатель залива Петра Великого. В летние месяцы здесь остается лишь малая часть, так как более 80 % мигрируют как на север (Сахалин), так и на юг (Корейский полуостров). Все мигрирующие тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого, под защиту морского заповедника.

Отдел новостей «В»

Фото Александра РАТНИКОВА / пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»