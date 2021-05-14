От приморской глубинки до Афгана и Африки Ровно 55 лет назад состоялся пятый с момента открытия вуза выпуск Владивостокского государственного медицинского института (ныне Тихоокеанский государственный медицинский университет).

– Тогда в институте был единственный факультет – лечебный. При наборе абитуриентов предпочтение отдавалось не столько вчерашним выпускникам школ, сколько ребятам после службы в армии, на флоте и в органах милиции, а среди девушек преимущество имели медсестры, фельдшеры и санитарки. У всех было искреннее желание учиться и познавать основы своей будущей врачебной специальности, – рассказала корреспонденту газеты «Владивосток» экс-заведующая информационным отделом Приморского центра медпрофилактики Евгения Павлущенко.

По ее словам, большинство преподавателей пришли в вуз из практического здравоохранения, многие воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Навсегда остались в памяти их учеников любимые педагоги той поры – Владимир Живодеров, Павел Мотавкин, Елена Крылова, Татьяна Мухо, Семен Борисенко, Надежда Дорофеева (она была еще и семейным врачом первого секретаря Приморского крайкома КПСС Героя Советского Союза генерал-майора Василия Чернышева) и другие.

Летние практики проходили в крупных клиниках и в отдаленных селах Дальнего Востока. Там начинающие врачи приобретали мастерство, определялись в своих будущих врачебных специальностях, учились у местных докторов навыкам коллективной работы.

Всего в 1966 году выпустилось 219 человек. Молодых врачей распределили во все города и районы Приморья, а также на бескрайние просторы СССР от Камчатки и Сахалина до Москвы и Крыма. Небольшая группа ребят этого курса завершила обучение в Ленинградской военно-медицинской академии. Кто-то из них в дальнейшем участвовал в боевых действиях в Афганистане, кому-то довелось заниматься научными исследованиями в Африке. Со временем многие стали докторами и кандидатами медицинских наук, заслуженными врачами страны, отличниками здравоохранения, врачами высшей категории. Они работали в департаменте здравоохранения края, главными врачами городских и центральных районных больниц, начальниками медицинской службы воинских частей.

Проходили годы, выпускники ВГМИ старались не терять связь друг с другом, помогали в профессиональном, личном и житейском плане.

– Немалая часть выпускников, к сожалению, уже закончила свой жизненный путь, но мы их помним, чтим их память, так как они до конца не изменяли своей профессии и с честью выполняли свой врачебный долг. И пускай 55-летие окончания медицинского института не такая уж официальная дата, но после 80 лет жизни каждая дата становится для нас юбилейной, – отметила Евгения Павлущенко. – Поздравляю всех выпускников с 55-летием окончания ВГМИ. Всем крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия и терпения.

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлено Евгенией ПАВЛУЩЕНКО