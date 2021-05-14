Столицы Дальнего Востока и Южной Осетии стали городами-побратимами Расстояние не станет препятствием к плодотворному сотрудничеству

Соответствующее соглашение в режиме видеоконференции подписали в минувшую среду, 2 мая, глава администрации Цхинвала Алан Кочиев и мэр Владивостока Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе краевого центра.

В торжественной церемонии также приняли участие председатель Думы Владивостока Андрей Брик, председатель МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, почетный консул Республики Южная Осетия в Дальневосточном федеральном округе Ясон Демеев и начальник управления международных отношений администрации Владивостока Юрий Журавель.

«Уверен, что подписание соглашения и последующее сотрудничество окажет исключительно положительное влияние на развитие межкультурного диалога и углубление связей между нашими городами. Побратимские отношения между Владивостоком и Цхинвалом будут способствовать реализации совместных проектов, сделают двустороннее сотрудничество более эффективным, а также будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений. В рамках своих полномочий мы вносим посильный вклад в общее дело международных отношений, совместно несем мир и процветание в дома наших граждан», – отметил Олег Гуменюк.

Он также добавил, что во Владивостоке проживает около 800 выходцев из Осетии, осетинская диаспора активно участвует во всех направлениях жизнедеятельности города.

«Данное соглашение заложит основу для строительства крепкого моста дружбы между жителями наших городов, поможет им стать ближе друг к другу, обмениваться опытом, узнать больше об истории и культуре наших городов», – сказал в ходе подписания мэр Цхинвала Алан Кочиев.

Он подчеркнул, что для Цхинвала большая честь стать побратимом Владивостока, и выразил готовность начать строить совместную работу.

Напомним, что Владивосток связывают побратимские отношения с 16 городами из стран КНР, Японии, США, Республики Корея, КНДР, Эквадора, Малайзии, Вьетнама, также с городом Владикавказом Республики Северная Осетия – Алания РФ. Теперь, как было отмечено на мероприятии, в дружную семью побратимов Владивостока вошел город Цхинвал Республики Южная Осетия.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»