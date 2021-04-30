В пригороде Владивостока откроется арт-парк Участники программы «Дальневосточный гектар» реализуют комплексный проект на участке в 30 гектаров, расположенном рядом с селом Новороссия, – занимаются экопросвещением, развивают традиционные промыслы, туристический проект и парк искусств под открытым небом. Организаторы приглашают художников и готовы на бесплатной основе обеспечивать проживание и ресурсы для возведения инсталляций, сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы обосновались на «бесплатных гектарах» – здесь уже работает производство травяных сборов, воплощается в жизнь проект по экотуризму. В этом году мы выходим на новое направление деятельности: создание первого свободного арт-пространства под открытым небом на Дальнем Востоке, – рассказывает идеолог проекта Елена Андреева. – Мы хотим привлечь творческих людей, помочь им воплотить идеи, раскрыть потенциал, обрести известность. Для этого в парке на природе будет создана особая творческая атмосфера всего в часе езды от Владивостока».

По ее словам, под проект выделено около 10 гектаров. В арт-парке ждут художников, скульпторов и музыкантов. Организаторы площадки на бесплатной основе обеспечат все необходимое для творчества – проживание, питание и необходимые ресурсы для создания инсталляций. От художников потребуется только создавать произведения искусства. Инсталляции будет окружать ландшафтный парк – здесь оборудуют дорожки, информационные стенды, освещение. О каждом проекте и художнике будет снят короткометражный фильм.

«Этим летом начнется возведение первых арт-объектов – мы уже договорились о партнерстве с несколькими художниками из Приморья, Камчатского и Хабаровского краев», – отметила Елена Андреева.

С выбором и доработкой проектов арт-парка помогут искусствоведы Дальневосточного художественного музея и Приморской государственной картинной галереи. Кроме того, в перспективе планируется проведение совместных выставок и мероприятий.

Перспективы создания арт-парка группой энтузиастов положительно оценивают в Приморской государственной картинной галерее.

«Искусство под открытым небом давно стало одним из актуальных подходов к созданию творческих пространств, когда в развитии территорий активное участие принимают художники, архитекторы, дизайнеры, ландшафтники. Они экспериментируют с различными формами – от классической парковой скульптуры до авторских архитектурных объектов, создают интересные высказывания, используя экологичные природные материалы, удивляют искусством ландшафтного дизайна. Все это мы и видим в проекте арт-парка. Безусловно, появление нового креативного пространства под открытым небом может стать значимым явлением для всего Дальнего Востока. Мы поддерживаем эту инициативу и готовы оказать содействие в приглашении как известных мастеров, работающих в этих форматах, так и молодых талантливых авторов. Будем рады принять участие в обсуждении и экспертизе, так же стать партнером фестивального проекта», – прокомментировала Светлана Руснак, заместитель директора по развитию Приморской государственной картинной галереи.

Справка «В»

По состоянию на 23 апреля 2021 года более 91 тысячи россиян стали участниками программы «Дальневосточный гектар».

Отдел новостей «В»

Фото с сайта minvr.gov.ru