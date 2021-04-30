На сохранение природы – 2,2 процента На днях, 22 апреля, мир отмечал Международный день Земли. В этот день вспоминают об экологических катастрофах, люди начинают задумываться о том, что могут сделать для решения таких глобальных проблем.

Праздник берет свое начало с конца XIX века. Дата была приурочена ко дню рождения Джона Мортона, предложившего устроить день озеленения. В итоге за один день жителями штата Небраска, где он жил, было высажено около 1 млн деревьев. Акцию поддержали многие страны мира. В 1990 году праздник получил статус международного. В России День Земли отмечают с 1992 года.

Для Приморья этот праздник имеет особое значение. Природа нашего края удивительна и разнообразна, отличается видовым многообразием флоры и фауны. При этом экологическая ситуация в регионе характеризуется как стабильная, но достаточно напряженная, отмечают в Приморскстате.

Состояние атмосферного воздуха в крае обусловлено местными природными и климатическими условиями, а также характером воздействия на них предприятиями отдельных отраслей экономики. По данным Росприроднадзора, за год стационарными источниками загрязнения в атмосферу выброшено 178 тыс. тонн загрязняющих веществ, подавляющая часть которых – от сжигания топлива (для выработки электро– и теплоэнергии). Из общего количества всех выбросов в атмосферу 56 тыс. тонн составляют твердые вещества, 122 тыс. тонн – жидкие и газообразные, из которых наибольший удельный вес имеет диоксид серы (45 %). Он выделяется в атмосферу в основном при сжигании бурого угля и мазута, а также серосодержащих нефтепродуктов.

Самый высокий уровень загрязнения воздуха – во Владивостоке и Уссурийске. В Артемовском, Дальнегорском и Находкинском городских округах уровень загрязнения оценен как низкий.

Водные ресурсы – наше национальное достояние. Однако они практически повсеместно подвергаются негативному воздействию путем сброса сточных вод и поступлению различных отходов.

Развитие производства ежегодно сопровождается ростом водопотребления. По данным отдела водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления, для водообеспечения объектов экономики и населения в 2020 году использовано 488 млн куб. м свежей воды. Из них на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды израсходовано 103 млн куб. м, на производственные нужды – 302 млн куб. м, на орошение – 81 млн куб. м.

Ежегодно почти 7,5 % подаваемой воды теряются во внешних сетях при транспортировке от водоисточников до потребителей.

Увеличение водопотребления приводит к увеличению количества сточных вод, что вызывает загрязнение и отравление природных водоемов и подземных водных источников. В прошедшем году в поверхностные водные объекты в Приморье было сброшено 412 млн куб. м сточных вод, что на 1,4 % меньше, чем за предшествующий период. Из них без очистки – 215 млн куб. м, недостаточно очищенных – 44 млн куб. м.

Наибольший сброс загрязненных вод осуществляется в бассейн Японского моря (84 % общекраевого объема).

Загрязнение отходами производства и потребления – серьезнейшая проблема. За год в крае, по данным регионального Росприроднадзора, образовалось 30 млн тонн отходов, в том числе 0,2 тыс. тонн опасных отходов c высокой и очень высокой степенью воздействия на природную среду.

Основное количество отходов – от хозяйственной деятельности предприятий по добыче полезных ископаемых (81,5 %) и предприятий обрабатывающей промышленности (9 %).

За прошедший год региональному оператору передано 327 тыс. тонн коммунальных отходов; другим организациям для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения – 844,5 тыс. тонн отходов производства и потребления.

На решение проблем, связанных с охраной природы, ежегодно направляются определенные объемы инвестиций.

На охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов организациями края в 2020 году направлено почти 2,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в 1,9 раза больше, чем в предшествующем году.

И все же эти средства в общем объеме инвестиций организаций составили 2,2 %.

«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством» – эти слова были сказаны еще в середине прошлого столетия советским писателем Валентином Распутиным, но актуальность их растет из года в год.

Экологи призывают людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде нашей планеты. Вспоминать об этом стоит не только в Международный день Земли.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА