Лучших вокалистов, музыкантов, актеров, дизайнеров выбрали среди студентов Более 600 человек приняли участие в региональном этапе фестиваля «Российская студенческая весна». Победители и призеры представят Приморье в финале, который состоится в период с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в региональном департаменте по делам молодежи, отборочные мероприятия прошли на площадках Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Студенты соревновались в пяти направлениях: музыкальном, танцевальном и театральном – они прошли в очном формате, а в направлениях «Мода» и «Журналистика» работа велась в режиме онлайн.

«Жюри выбрало лучших музыкантов и исполнителей на краевом конкурсе вокального и инструментального мастерства «Восхождение». Участники могли проявить себя в народном, академическом и эстрадном вокале, авторской песне, игре на музыкальных инструментах. Участники танцевального направления соревновались в народных, эстрадных, классических, уличных, современных и спортивно-бальных жанрах», – отметила директор департамента Елена Томчук.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса Нагаева / www.primorsky.ru