Прогулки с врачом признали эффективной и малозатратной методикой оздоровления Популярный в Приморье проект «Прогулки с врачом» вошел в российский сборник лучших практик активного долголетия 2020 года. Итоги конкурсного отбора, организованного АНО «Национальные приоритеты» совместно с партнерами, подвели в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в региональном министерстве труда и социальной политики, проект Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) занял достойное место среди 19 практик, представленных конкурсантами в направлении «Здоровый образ жизни».

«Проект получит финансовую поддержку организаторов конкурса и рекомендован к тиражированию в регионах России», – подчеркнули в ведомстве.

«Прогулки с врачом» появились на улицах Владивостока еще в 2012 году. Идейный вдохновитель проекта главный внештатный специалист краевого минздрава по медпрофилактике Анжела Кабиева приглашает в качестве консультантов авторитетных врачей Приморья и регионов России, а также представителей различных практик оздоровления и спортивных организаций.

Врачи ВКДЦ стали выезжать во многие муниципальные образования региона. «Прогулки с врачом», мастер-классы по скандинавской ходьбе, зарядка, йога смеха теперь практикуются во многих городах и районах края.

По мнению специалистов, это наиболее эффективные и в то же время малозатратные методики оздоровления организма. Для них не нужны специализированные площадки, особая одежда или дополнительный инвентарь (только по желанию – скандинавские палки для прогулки), а польза неоценимая. К примеру, йогу смеха врачи городского Аллерго-респираторного центра включили в программу восстановления постковидных пациентов.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко подчеркивает, что «Прогулка с врачом» – это не просто проект, а осознанный шаг людей к укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

«За восемь лет проект прирос участниками в десятки раз, демонстрируя запрос общества на уличные массовые занятия спортом», – отметила она.

По словам министра труда и социальной политики Светланы Красицкой, немало «выпускниц» проекта Анжелы Кабиевой и среди активисток «хрустального» возраста. Инициативные пенсионерки с удовольствием занимаются в секциях и клубах, созданных Приморским центром социального обслуживания во всех уголках Приморья.

«Мы делаем общее дело. Даем возможность представителям старшего поколения проявить себя в спорте, творчестве, помогаем сохранить социальную, интеллектуальную активность, интерес к общению, к полноценной, насыщенной событиями жизни», – обозначила глава социального ведомства.

Отдел новостей «В»

Фото ВКДЦ с сайта www.primorsky.ru